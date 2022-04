Gozzano show, due gol dalla panchina e man of the match

Questo Strambinese-Leinì non ha tradito le attese. Terza contro prima, staccate solo di due lunghezze all'inizio dello scontro diretto. E alla fine è arrivato anche il sorpasso in classifica. Vince in rimonta, ma con merito, una spumeggiante Strambinese, trascinata dai colpi del subentrato Gozzano. Il 18 trova il primo sigillo su ribattuta da calcio di rigore, e chiude la danze con un colpo facile facile dopo una splendida azione corale. Inutile ed illusorio il bellissimo gol del vantaggio del Leinì, firmato dal 9 Echinoppe. Gran lavoro dei ragazzi di Grosso, che non si sono arresi dopo la rete subita. L'allenatore...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con