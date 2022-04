4 minuti di fuoco e la coppia Amadasi-Kroumov stende il Costa

Era una sfida da non sbagliare e il Biassono non ha deluso. I gol di Amadasi e Kroumov nella prima frazione, cui segue il sigillo di Negri nella ripresa, sanciscono la vittoria sul Costamasnaga e mantengono ancora viva la fiammella del primo posto, occupato dal Rovagnate vittorioso nello scontro diretto di settimana scorsa. Ora i ragazzi del tecnico Marangi, pur non avendone la certezza matematica, possono vantare sul Calolziocorte un vantaggio di 8 punti che, a tre giornate dal termine, dovrebbe assicurare loro perlomeno il passaggio ai playoff. Dall'altra parte, a nulla è valso invece il tardivo gol dei padroni...

