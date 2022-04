Segna la tripletta a tempo scaduto e viene espulso

Spettacolo e nervosismo nello scontro ad alta quota del Girone E. Il La Spezia si impone sul Club Milanese al quinto minuto di recupero grazie alla tripletta di Colussi che, per non farsi mancare niente, viene espulso per eccesso di esultanza. Giusto per far capire l’importanza di un match che, certifica forse, l’uscita di scena dei padroni di casa dalla corsa al secondo posto. La seconda sconfitta consecutiva fa scivolare il Club Milanese al quinto posto, a sei punti dall’Assago, secondo e vittorioso per 4-0 in casa della Vogherese. Il La Spezia, con gli uomini contati e con Persuati dell’Under...

