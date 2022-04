Nel finale ci pensa Rossi dal dischetto a regalare tre punti agli ospiti

L'Accademia Inveruno espugna il campo dell'Aurora e conquista tre punti pesanti in chiave salvezza. Gli ospiti passano in vantaggio al 19' con una zampata di Savarese e giocano un buon primo tempo. Nella ripresa i padroni di casa crescono e segnano il gol del momentaneo 1-1 con Ceriani che, sugli sviluppi di una punizione, è il più lesto di tutti a ribadire il pallone in rete dopo che lo stesso era terminato sulla traversa. Nel finale viene assegnato un rigore ai ragazzi di Galli, dal dischetto va Rossi che spiazza Pasiani e al 40' riporta in vantaggio i suoi. L'Accademia...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con