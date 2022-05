Triplo Blazevic stacca un pezzo di salvezza

L'andata dei playout si conclude in favore del Pavia, che batte la Base 96 in casa per 3 a 1 grazie alla tripletta del proprio bomber Blazevic. Troppa poca Base per impensierire la compatta compagine ospite, giunta col coltello tra i denti e capace di aggredire il match dal primo all'ultimo minuto. Nulla è ancora fatto però, per dirsi salvi servono ancora 90 minuti di concentrazione nel ritorno che disputerà settimana prossima.

RITMO E GRAN GOL

La squadra di Fiorito parte forte schiacciando i padroni di casa nella propria metà campo, contratti e nervosi i sevesini. Dopo dieci minuti il vantaggio ospite: pallone recuperato da Donadio in mezzo al campo, poi Ottonello pesca con un bel filtrante Blazevic, che si smarca abilmente tra centrale e terzino. Il nove ospite calcia di esterno destro battendo Citterio, conclusione fantastica la sua abbinata ad un movimento da attaccante di razza. Poco prima della mezz'ora il raddoppio: percussione sulla desta e pallone a tagliare l'area, ancora una volta il 9 si muove benissimo scattando sulla linea del fuorigioco e battendo l'estremo difensore avversario con un diagonale imparabile. Dopo i due schiaffi presi arriva la reazione della squadra di casa, che accorcia le distanze con Barbera al 34': Cesana galoppa sulla destra e mette in mezzo dove il 10 dal limite stoppa e calcia, Dieye forse avrebbe potuto fare di più, il pallone pare essergli passato tra le braccia. Dopo una fase di apprensione nella quale i padroni di casa prendono campo per il Pavia arriva il salvifico intervallo.

BLAZEVIC DAL DISCHETTO

Alla ripresa i ragazzi di Fiorito ripartono a mille creando diverse occasioni da gol, mentre la Base prova a reggere l'urto. Al quarto d'ora l'episodio che reindirizza nuovamente la gara in favore degli ospiti: Donadio riceve in area spalle alla porta, finta di corpo su Siviero, che gli ruba palla ma al contempo lo stende. Il contatto tra il 10 ospite e l'8 di casa è leggero ma c'è, penalty che si può dare e non dare. Dal dischetto si presenta il solito Blazevic che non sbaglia siglando la tripletta personale. Da qui in avanti la gara è in controllo per gli ospiti, che non rischiano molto anzi, più di una volta sprecano in contropiede. Da citare le grandi prestazioni dei classe 2003 del Pavia Giani e Calvi, autori di una gara di personalità non da poco vista la posta in palio.

IL TABELLINO

BASE 96-PAVIA 1-3

RETI: 10' Blazevic (P), 25' Blazevic (P), 34' Barbera (B), 15' st rig. Blazevic (P).

BASE 96 (4-3-3): Citterio 6, Carraro 6 (29' st Riboldi 6), Gerosa 6.5, Marinoni 6, Lanini 6, Nasali 6, Cesana 6.5 (41' st Kamal sv), Siviero 6.5, Catta 6 (41' st Arienti sv), Barbera 6.5 (10' st Odone 6), Marinaci 6 (30' st Fossati 6). A disp. Grassi, Reyes, Arienti, Garcea. All. Cazzaniga 6.

PAVIA (4-3-3): Dieye 6, Negri 7 (30' st Lizzio 6.5), Nucera 7, Rebolini 7, Marku 7.5, Della Volpe 7, Calvi 8 (41' st Scognamiglio sv), Ottonello 8 (20' st Di Bartolo 6.5), Blazevic 8.5 (34' st Cirigliano 6.5), Donadio 7.5, Giani 8. A disp. Picone, Sakho, Moratti, Feninno, Bargiggia. All. Fiorito 7.5.

ARBITRO:Pasquetto di Crema 6.5.

COLLABORATORI: Tinelli e Bonicelli.

LE INTERVISTE

Al termine della gara Lampugnani commenta brevemente: «Loro sono partiti davvero molto meglio di noi, peccato perchè avremmo avuto i mezzi per restare più dentro la gara ma va bene così dopo tutto».

Continua poi il tecnico Cazzaniga: «Andavano molto più di noi, che non siamo quasi mai riusciti ad avvicinarci abbastanza alla porta. Come c'era aspettarsi i nostri giocatori rientranti non erano al meglio, ma hanno dato tutto. La nostra principale colpa è l'essere partiti contratti e timorosi, meritiamo questo risultato».



Di tutt'altro spirito Fiorito: «Al di là di tutti i problemi avuti durante l'anno oggi abbiamo fatto questa prestazione ottima, con voglia e appartenenza. Avremmo dovuto sfruttare al meglio i contropiedi nel secondo tempo per rendere il risultato più rotondo. Per il ritorno vietato rilassarsi perché non abbiamo fatto ancora nulla, non è stato facile mettere una pezza ad una stagione in cui sono stati fatti errori da parte di tutti, complimenti a questa squadra che non ha mai smesso di crederci ma non siamo ancora fuori dal tunnel, ci aspettano altri 90' da affrontare con questa concentrazione».