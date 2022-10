Termina 3-1 la sfida tra Bresso e Cernusco, valevole per la quarta giornata del campionato regionale. Approccio timido dei padroni di casa, che però quando prendono fiducia e capiscono le posizioni degli avversari giocano bene, creano tante occasioni e segnano tre gol. Pannella dominante in mezzo al campo, intelligentissimo nei movimenti e vede sempre i corridoi giusti per mandare in porta i compagni; il gol condisce benissimo la sua prestazione. Delsignore semplicemente incontenibile: ogni volta che punta l'uomo lo salta con una facilità quasi imbarazzante; forte vero, doppietta per lui.Pannella, centrocampista di qualità del Bresso APPROCCIO TIMIDO, POI...