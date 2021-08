Ready... GO: Finale bollente, Chieri Re di Pianezza, 1-0 al Lascaris

Vince 1-0 il Chieri di Simone Loria al torneo Ready... GO in via Clavier a Pianezza, decide una rete bellissima di Piergiorgio Re, in una finale bollente (e con qualche strascico) con sei cartellini gialli (forte qualcuno eccessivo) e uno rosso, a D'Alessandro per un fallo su Diego Castagna, esterno del Chieri che ha macinato chilometri su chilometri sulla fascia destra. Dopo soli 12 minuti di gioco erano già stati ammoniti tutti e tre i centrocampisti centrali del Chieri. Nella gara immediatamente precedente valevole per la fase a gironi aveva vinto invece 1-0 il Lascaris, con la rete dell'ultimo arrivato...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con