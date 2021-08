Ready... GO: Lascaris TREmendo, battuto il Chieri con le reti di La Sana, De Luca e Peinetti

TREmendo Lascaris, la squadra di Max Ricardo batte il Chieri due volte in poco meno di due ore nel doppio confronto in via Claviere per il torneo Ready... GO. Nella fase a gironi giocata dieci minuti prima a vincere erano stati i bianconeri con l'1-0 firmato Tommaso Bernardinis. Nella finale entrambe le formazioni si schierano con un 4-3-3. Il Chieri spinge tantissimo e fa incetta di calci d’angolo, tutti battuti da De Lucia dalla bandierina di sinistra, non senza creare qualche problema al numero 12 bianconero Samuele Allegretti. Il Lascaris però riparte bene sulle fasce con Fabio Italiano e Vincenzo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con