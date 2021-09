Fair Play Cup: Il Lucento in finale piega l'immortale Pinerolo ai rigori, Pesce promette la cena alla squadra se...

Finale infinita in corso Lombardia, il Lucento dopo aver sbloccato la partita con un gol di Matteo Virelli, resiste agli assalti del Pinerolo che resta anche in dieci e sbaglia anche un rigore, in pieno recupero arriva il pareggio di Matteo Maulucci per il Pinerolo. Dal dischetto la spuntano i padroni di casa, forti polemiche del Pinerolo per il rigore parato da Nistor a Borraccino e fatto ripetere dall'arbitro Nazarov di Torino. «Assurdo che l'arbitro della finale successiva abbia suggerito al collega di far ripetere il rigore» protesta il tecnico del Pinerolo Carlo Barberis. Lucento in campo con la sperimentale difesa...

