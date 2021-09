SuperOscar, Volpiano-Lascaris 2-2, la fotogallery di Cassarà

La fotogallery della prima gara del 41° SuperOscar, campo Vanchiglia, per la categoria Under 17: doppio vantaggio Lascaris nei primi 10 minuti con Andrea Stocchino e Simone Umilio, nella ripresa per il Volpiano rigore di Simone Duò e gol in rovesciata di Danilo Lauriola per il definitivo 2-2. Tutti i risultati, tutti i marcatori e i tabellini del SuperOscar sulla nostra App, scaricala gratuitamente.... e registrati, ti servirà (insieme al giornale) per poter vedere le fotogallery che pubblicheremo in settimana!...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con