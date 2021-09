Pinerolo-Cuneo Olmo: la decide l'autogol di Alex Garro, è 1-0 per il Pinerolo

Termina 1-0 il match tra Pinerolo e Cuneo Olmo. Una prima partita di campionato molto tirata, che poteva finire tranquillamente in parità, dove invece la squadra di Simone Berger è riuscita a trionfare su quella di Ahmed Ourabi grazie a un autogol di Alex Garro. Gara che, al di là del risultato, è stata molto intensa dal punto di vista fisico, con entrambe le squadre che hanno combattuto e lottato su ogni pallone senza risparmiarsi, non mollando mai. Cuneo Olmo avvio con handicap. Un inizio sfortunato per la squadra di che esce sconfitta da Viale Piazza d’Armi a causa dell’autogol...

