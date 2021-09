Fiorente Colognola-Cologno: voto dieci e lode per i ragazzi di Zanchi, che travolgono la squadra di Esposito vincendo in casa

C’è poco da dire sulla partita tra Fiorente Colognola e Cologno, giocata a Bergamo e finita con una vittoria poderosa da parte dei padroni di casa per 10-0. A contribuire ulteriormente a questo risultato è stata anche l’espulsione diretta di Zilli per gli ospiti al 35’ dovuta a un brutto fallo in mezzo al campo senza che ci fossero situazioni di pericolo o superiorità numerica da parte degli avversari. Avversari che già fin dalle prime battute cominciano a sfornare assist e gol, con Tesanovic che già dal primo minuto infila Barusso. Il resto della gara è un monologo viola che...

