Corbetta-Sestese: la formazione di Pagani ha Menni come stella polare, Bodio regala il rigore che decide la partita

Trionfa 1-0 il Corbetta sulla Sestese in una partita dall'andamento equilibrato. Entrambe le squadre faticano a creare fluidità nelle trame di gioco e quindi a imporsi nitidamente sugli avversari. Ma là dove i padroni di casa entrano in campo con idee chiare e determinazione, lo schieramento ospite si rivela senza una identità. Pagani scende in campo con un 4-2-3-1 che ha come vera e propria cinghia di distribuzione Menni: è lui che mette in comunicazione difesa, centrocampo e attacco. Alla difesa spetta il compito di rimanere alta e provare l'anticipo per stroncare sul nascere la ripartenza avversaria. E a fare...

