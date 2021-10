Area Calcio-Albese: Randazzo doma i biancoazzurri, posta piena per Botta nel derby

Un' Area al cubo per un'Albese a metà. Non è una formula strampalata, ma il succo del derby di Langa targato Juniores: un 3-0 senza appello in cui una squadra rodata, pimpante e concentrata si è imposta su un amalgama ancora acerba, incerta in difesa e poco propositiva in avanti. La volontà, senza dubbio, da parte dell'Albese di Di Marco c'è stata: al netto dei 5 2004 in campo e dell'atteggiamento, comunque degno di una stracittadina, i segni per costruire qualcosa ci sono. A prendersi la scena, tuttavia, è l'undici di Riccardo Botta, apparso in netta crescita, specialmente dal punto...

