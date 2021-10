Torino Women-Femminile Juventus: Caveglia Cresto risponde a Falcone nella sfida infinita

Finisce 1-1 tra Torino Women e Juventus, con le squadre che si dividono la posta in gioco dopo un derby vivace e in crescendo di emozioni, acceso soprattutto nella seconda parte. Al vantaggio, cercato e trovato dalle bianconere in avvio di ripresa, risponde nel finale Caveglia Cresto, legittimando una buona reazione granata e impedendo alle avversarie guidate da Serami di bissare il successo all'esordio. Juventus in crescendo. Fin dall'avvio la Juve mostra le armi principali soprattutto liberando le invenzioni di Rosano al centro del campo, mentre sfrutta ancora poco le fasce, come invece farà maggiormente dopo l'intervallo. Il Torino ha dalla...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con