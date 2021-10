Pro Collegno-Collegno Paradiso: la stracittadina è nerazzurra! Ujica-Mouississa-Parisi paradisiaci

Il derby è pur sempre il derby e quello di Collegno è senza alcun dubbio uno dei più sentiti del torinese. È vero le due squadre sono partite a singhiozzo in questo inizio di campionato, ma la stracittadina non ha bisogno di ulteriori stimoli o di qualsivoglia frase motivazionale per essere preparata: la Pro di Giuseppe Napolitano, fanalino di coda del girone ancora a quota zero, ospita i cugini del Paradiso del tecnico Emanuele Strazzo, reduce dall'ultima vittoria casalinga contro il Sanmauro. Una partita dominata effettivamente dal primo all'ultimo minuto dai nerazzurri che vanno avanti al quarto d'ora della prima...

