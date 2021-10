Aldini-Accademia Inter: termina a reti bianche la sfida tra Vaccaro e Bergomi

La sfida di giornata del Girone A si conclude con un pareggio a reti bianche tra Aldini e Accademia Inter. Entrambe vincenti per 2-1 nella prima sfida di campionato le due compagini hanno offerto spettacolo per tutti i 90 minuti creando entrambe molto ma senza riuscire a concretizzare in gol per merito della sfortuna o dei due portieri, oggi praticamente impeccabili. Nella prima parte di gara l'Aldini ha certamente fatto meglio, ma alla distanza è venuta fuori la gamba e la qualità maggiore dell'Accademia Inter che nel secondo tempo ha se non dominato quasi. Alla conta dei punti il pareggio...

