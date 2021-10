Pozzomaina-Mirafiori: Il derby è biancoblù: Kankam lancia la cinquina! Mammola in emergenza

Sono soltanto sei i chilometri che separano Pozzomaina e Mirafiori mentre sono tre i punti delle due compagini nelle prime quattro giornate, tre è il gap di ritardo dei grigiorossoblù di Mammola sui biancoblù di Caprì a causa della differenza reti. Oggi è derby. Oggi la vittoria vale molto di più dei soliti tre punti. Una stracittadina e uno scontro diretto che non ha bisogno di ulteriori stimoli per essere preparata. Gli uomini di Caprì arrivano in quel di Pozzostrada per riscattare la sconfitta di misura contro la Novese nonostante la grande prestazione, dove si troveranno di fronte una banda...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con