Città di Varese-Chieri: Di Renzo prima gioia varesina, Ponsat firma l'immediato pareggio

Un pareggio che lascia tutto immutato in testa alla classifica, con il Chieri che con carattere e una buona dose di malizia respinge l'assalto del Varese e - anche grazie al pareggio di Genova tra Ligorna-Novara - resta in testa alla classifica. I novanta minuti dell'Ossola hanno detto che il Chieri è squadra tosta, magari non bella a vedersi ma comunque pratica. Caratteristiche che il Città di Varese in questo avvio di stagione non sembra ancora aver trovato e che, a conti fatti, sono costati più di un punto. Ma la squadra di Ezio Rossi è così: privilegia il «fare...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con