Città di Varese-Vedanese, Montorio e Vaccaro mantengono il punteggio blindato sullo 0-0

Un punto a testa e la sensazione, per entrambe le squadre, di aver lasciato l'opera a metà. Città di Varese e Vedanese chiudono i settanta minuti di gioco sul punteggio di 0-0 e una discreta dose di rimpianti: i biancorossi guidati dal duo Prodorutti-Calvia, per le occasioni non finalizzate nella prima ora di gioco o per l'errore sottoporta di Bensalah a dieci dal termine; la Vedanese di Magurno, invece, per quello che avrebbe potuto essere e non è stato proprio al tramonto del match quando Montorio ha disinnescato in uscita bassa il contropiede di Ferrera. Più Città di Varese che...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con