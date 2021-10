Pozzomaina-Luese Cristo: le aquile volano in testa! Mandirola-El Amzi-Mocerino stendono i grigiorossoblù

Dopo tre pareggi a reti bianche la Luese Cristo torna al gol e torna alla vittoria contro un Pozzomaina agguerrito che non ha ceduto un centimetro contro una squadra come quella di Adamo che ha tutte le carte in regola per giocarsi la vittoria del campionato. Dopo un quarto d'ora di gioco ci pensa Luca Mandirola a indirizzare la partita in discesa per gli uomini blucerchiati con un colpo di testa chirurgico. Nella seconda frazione ci pensa il 2001 Moad El Amzi a raddoppiare i conti sfruttando al massimo un mezzo infortunio di Remacco, mentre chiude la partita a poco...

