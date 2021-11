Bonola-Orione: Diaz e Galimberti incontenibili e trascinatori, Orlando prodigio tra i pali

Partita con tantissima intensità, qualità tecnica, forza fisica e con molti gol quella tra Bonola e Orione, che si danno battaglia per sessanta minuti ed escono dal terreno di gioco tra gli applausi. Gli otto gol sono tutti per i biancoblù, che trovano in Diaz e Galimberti i principali protagonisti del pomeriggio; da sottolineare anche l'alto numero di incursioni dalla sinistra di Levi, bravo a creare superiorità numerica nella tre quarti offensiva, e gli ottimi interventi di Orlando, che è sempre puntuale in uscita e difende al meglio la porta. Orlando determinante nei primi due tempi. I primissimi minuti di...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con