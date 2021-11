Olimpia-Lavena Tresiana: Londino decisivo, serve tutti e tre i gol ai compagni Salerno, Corti e Sgarbi

La partita dell'Olimpia contro il Lavena Tresiana è stata molto fisica. Il clima non era dei migliori, i ragazzi erano un po' agitati ed in campo si è creata della confusione. Tutto sommato per la padrona di casa non è stato un match difficile, per ciò che riguarda la parte tecnica, ma i ragazzi hanno molto sofferto la tensione, come spiega Filippo Montesanti l'allenatore della squadra: «In settimana abbiamo lavorato molto su delle tecniche ben precise come il gioco a ridosso sulla fascia, i passaggi a tre tocchi ed anche i cross. Ma devo dire che la partita non è...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con