Pozzomaina-Pro Villafranca: Mammola che colpo! Pavia e Contorno stendono i Villan's: Monteleone croce e delizia

Una partita che sulla carta poteva essere abbordabile per la Pro Villafranca, si rivela un vero e proprio incubo contro il Pozzomaina di Mammola: i Villan's regalano un tempo ai ragazzi terribili di Pozzostrada che nel giro di 2' sfondano la porta con Edoardo Covello ed Emiliano Pavia, che avevano firmato il tabellino anche nella prima vittoria stagionale contro la Pastorfrigor Stay. Nella seconda frazione di gioco è ancora una volta un'incontenibile Pavia a trovare il gol del 3-0 che chiude virtualmente la partita. La Pro Villafranca non getta la spugna e dopo un secondo tempo dominato ma impreciso in...

