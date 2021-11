Cenisia-Mirafiori: un "Miracle" di Delbosco apre la rimonta gialloblù con una rovesciata! Debacle per i ragazzi di Melfa

Il Mirafiori di un carico e soddisfatto Domenico Colosimo riscatta il pareggio di sabato scorso con una vittoria pesantissima in rimonta contro un gran Cenisia, superiore nella prima frazione di gara, chiusa in vantaggio per 1-0 grazie alla rete su punizione di Elockh, complice una deviazione della barriera che spiazza Cuna, ma disattento in fase difensiva nella seconda facendosi recuperare 2 volte sul pari, prima da Delbosco con una rovesciata degna delle figurine panini e poi da Andorno con un sinistro micidiale, nel frattempo il momentaneo vantaggio è stato firmato da Gatta dopo soli 2' dal pareggio di Delbosco. A...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con