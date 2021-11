Ac Leon-La Dominante: un episodio che cambia tutto, Maglioni dal dischetto apre le danze, nella ripresa arriva il pokerissimo

L'AC Leon trionfa con cinque reti nella sfida casalinga contro La Dominante. I padroni di casa rompono il ghiaccio a metà del secondo tempo quando gli viene concesso un rigore per un tocco di mano in area. Da questo momento non ci sono limiti per l'Ac Leon che si impone sugli avversari con un pokerissimo. Il gol dal dischetto di Maglioni apre le marcature. Pirola e Carbonetti portano sul 3-0 la formazione del tecnico Galbiati. Nella ripresa le squadre si allungano e i padroni di casa trovano altri due gol con Chaoui e Nicoletti insieme al gol della bandiera per...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con