Montanaro-Agliè Valle Sacra: alcune immagini della gara che hanno consegnato il titolo di campione d'inverno alla squadra di Cadeddu

Come abbiamo avuto già modo di spiegare (per chi ancora non ha avuto modo di scoprire la novità può andare a questo link) da questa stagione chi acquista il giornale su carta ha accesso a tutti i contenuti premium che la redazione pubblica durante la settimana attraverso la nostra applicazione. Qui la fotogallery della partita di sabato, una partita bella, combattuta, con il pallino del gioco che resta in mano alla capolista Montanaro ma con l'Agliè che non sta a guardare e va in vantaggio nella prima frazione di gioco grazie alla rete di Mollo. Nella ripresa la squadra di...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con