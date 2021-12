Aldini-Universal: sorpresa giallorossa in extremis sul campo dei falchi, Sabili decisivo, Peveretti quasi insuperabile

La sorpresa Universal espugna il campo dell'Aldini con un gol all'ultimo minuto. È di Yassin Sabili la rete che nel recupero fa esplodere i tifosi degli ospiti grazie alla ribattuta in rete dopo la respinta dell'estremo difensore dell'Aldini che era riuscito a intercettare il pallone. L'Universal si conferma così un gruppo unito e un avversario ostico che riesce a imporsi nel corso del match giocato a viso aperto contro una delle formazioni di alto livello del campionato come l'Aldini. Universal senza paura. La partita si delinea già dai primi minuti di gioco come un match intenso, giocato a centrocampo e...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con