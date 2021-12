Calcio Bosto-Coarezza: Cervini e Bottinelli si impongono per i gialloblù, nulla da fare per gli ospiti

Ottimo lavoro per il Calcio Bosto, che per l'ultima giornata del girone d'andata è riuscito ad intascarsi altri tre punti molto importanti in ottica classifica, chiudendo capolista. Weekend davvero d'oro per la squadra la quale, tra gli altri, ha visto anche il pareggio tra il Tradate e l'Orasport Gazzada, nella partita terminata 0-0: la casalinga non è riuscita nell'aggancio, cominciando il lungo riposo invernale (che terminerà il 29 gennaio 2021) con quattro punti di distacco dai gialloblù. Entrando nel vivo del match giocato tra Calcio Bosto e Coarezza, per la padrona di casa gli eventi si mettono subito bene: già...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con