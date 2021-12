RC Codogno-Sancolombano: i ragazzi di Lange si aggiudicano il derby salvezza grazie ad un avvio straripante

Il Codogno si aggiudica il derby contro il Sancolombano e si porta fuori dalla zona playout. Il quarto d’ora di fuoco iniziale consente ai ragazzi di Lange di portarsi sul 3-0 grazie agli acuti di capitan Diomande, Mazzi e Giordano. Il Sancolombano, ora penultimo in classifica, riesce a rientrare in partita e trova con Rizzo e Tasca due reti utili a dare un senso alla ripresa. Il maggior tasso tecnico di Diomande e compagni emerge anche nella ripresa e Troka dal dischetto chiude i conti. Successo meritato per i ragazzi di Lange che dominano la gara grazie alla qualità di...

