Cob 91-Aurora Olgiate: Ferrari sigla la vittoria in uno scontro salvezza pesantissimo, troppo nervosi i ragazzi di Provasi

A Cormano la Cob 91 cade in casa nello scontro salvezza contro l’Aurora Olgiate, i ragazzi di Provasi partono con l’atteggiamento giusto sfiorando il gol in diverse circostanze, soprattutto nei primi venti minuti del match. I ragazzi di Ravasi subiscono l’avvio imponente dei padroni di casa e dopo qualche brivido si ricompattano alla ricerca del gol del vantaggio, a fine primo tempo il bomber ospite Fall se ne va in una fuga incredibile e serve al centro l’accorrente Ferrari che di prima arriva come un treno sulla palla insaccando alle spalle del portiere. Nella ripresa le squadre ripartono con il...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con