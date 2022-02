Villastellone-Barracuda: Capitan Codognotto regala una perla con una punizione alla Del Piero

Recupero a Villastellone ricco di gol, i ragazzi del tecnico di casa Parasiliti si portano sul 2-0 nel primo tempo. Nella ripresa Massari cambia pedine e c'è la rimonta fino al pareggio. Solo una perla del Capitano di casa Umberto Codognotto cambia il parziale e finisce 3-2. Il Villastellone avanti. Inizia meglio il Barracuda, bastano pochi secondi per vedere la prima occasione da gol: Alberto Cristaldi si trova a tu per tu con Mirko Lusso che lo anticipa in uscita. Al secondo minuto arriva la seconda occasione per gli ospiti sempre con il numero 9 Cristaldi che con un pallonetto non...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con