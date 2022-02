Battaglia in campo, gran fair play a fine partita, Speedy Tarasco, Otto fa gol e assist

Finché c'è Damoc c'è speranza. L'Accademia Pertusa acchiappa per i Capelli il pareggio in via Dandolo, con un colpo di testa del suo centrale difensivo, che si riscatta alla grande dopo aver "pasticciato" nell'azione che aveva portato al rigore, abbastanza contestato, del 2-1 per il Barracuda. Tiro dagli 11 metri affidato allo specialista Otto Araujo Alves, autore di una prestazione incisiva più che brillante, avendo servito l'assist per l'altro gol rossoblù, quello di Stefan Ciocoiu, altro giocatore su cui bisogna spendere qualche parola. Il numero 11 del Barracuda ha disputato una partita impeccabile, tenendo su la squadra con le sue...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con