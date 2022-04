Severino illude nel primo tempo, il motore offensivo Carelli porta a termine la rimonta bianconera

Buona la prima per la Femminile Juventus del tecnico Cristian Monno che vince in rimonta la trasferta a casa del Cit Turin - valida per la prima giornata di Coppa Italia Piemonte - con le reti di Alice Gasparro, Martina Crivello, Elisa Ianachievici e il cuore pulsante dell'avanzata offensiva Ginevra Carelli. Le padroni di casa bucano la porta della bianconera Marika Canella al 10' con Agnese Severino: un solo tiro nello specchio ed è subito vantaggio, illusione che il calore casalingo potesse favorire la riuscita dell'impresa a discapito di ogni pronostico. Un gol in mischia firmato Alice Gasparro ristabilisce la...

