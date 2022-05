Salvatore che mira, Ienopoli con lo scavetto, cinquina dell'Alpignano

Che vittoria dell'Alpignano, che con un sono 5-0 archivia la pratica Cenisia e ottiene il pass per le fasi finali. Una vittoria sontuosa per la squadra di Marco Biancardi che già nel primo tempo mette in discesa il match, siglando due gol: il primo è un'autorete di un ragazzo di Christian Secci, mentre il secondo è opera dell'attaccante Lorenzo Sferruzzi. Nel secondo tempo arrivano gli altri gol dei padroni di casa: nel giro di pochi minuti vanno a segno il capitano Loris Grasso e l'esterno Daniele Salvatore, mentre verso la fine arriva la ciliegina sulla torta con lo scavetto di...

