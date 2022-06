Vinovo si tinge di giallorosso: Scienza illude, Mannini spegne la Juventus, Roma in finale

La Roma di Gianluca Falsini si aggiudica anche il secondo round e batte esattamente come all'andata 2-1 la Juventus di Piero Panzanaro. Il gol di Scienza ad inizio partita sembrava mettere i bianconeri sui binari giusti, ma il pareggio di Feola e soprattutto il 2-1 targato Mannini su rigore ha sancito anticipatamente la parola fine sulla semifinale Scudetto. Subito Scienza, pari Feola La vittoria della Roma per 2-1 all'andata obbliga la Juventus a fare la partita se vuole approdare in finale e sin dai primi minuti la squadra di Panzanaro preme forte sull'acceleratore trovando il vantaggio al quarto minuto: Scienza incrocia...

