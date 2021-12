Dal 6 dicembre al 15 gennaio, accesso agli impianti e in tribuna solo con Green Pass Rafforzato

La Figc ha ufficializzato le nuove norme in vigore in tema di prevenzione Covid-19, seguenti alle deliberazione del Consiglio dei Ministri del nuovo DPCM che ha portato inevitabilmente ad adeguare anche le norme che regolano tutta l’attività sportiva dilettantistica. In sostanza, con il nuovo protocollo in vigore, esteso l’uso del Green Pass Rafforzato nel periodo dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022, anche in zona Bianca, per gli spettatori che vorranno presenziare a gare e allenamenti, e in generale per poter accedere agli impianti. Non servirà invece Green Pass Rafforzato, nemmeno dal 6 dicembre al 15 gennaio, per chi svolge attività di allenamenti o gare all’aperto, quindi niente Green Pass Rafforzato per gli atleti dei campionati provinciali e regionali, dilettantistici e giovanili (obbligatorio invece per attività al chiuso). Restano le indicazioni e le regole in vigore. Queste dunque le nuove regole in vigore solo per l’accesso al pubblico.



Dal 29 novembre 2021 al 5 dicembre 2021

Zona Bianca: sarà consentito l'accesso all'impianto agli spettatori in possesso della semplice Certificazione verde Covid-19.

Zona Gialla o Arancione: sarà consentito l'accesso all'impianto esclusivamente agli spettatori in possesso del Green Pass Rafforzato. Le modalità organizzative rimangono quelle previste per la Zona Bianca.

Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022

Zona Bianca, Gialla o Arancione: sarà consentito l'accesso all'impianto esclusivamente agli spettatori in possesso del Green Pass Rafforzato. Si riccorda che le modalità organizzative rimangono quelle previste per la Zona Bianca. Tali disposizione non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Clicca qui per leggere il testo del Protocollo completo.