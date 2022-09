Prima giornata di fuoco, c'è subito un ricorso

Inizio di fuoco per gli Under 16 in questa prima giornata di Coppa Grande Slam. Dopo l'anticipo di venerdì sera fra Sisport e San Giacomo Chieri che ha visto i bianconeri trionfare per 3-0, le prime due partite di oggi si sono aperte col botto. Nell'unico pareggio della giornata fra Rosta e Bacigalupo (0-0) scattano due cartellini rossi a fine partita a dimostrazione di quanto le squadre siano cariche per fare bella figura in questo torneo. Il putiferio, però, arriva nella partita successiva vinta dal Pianezza per 2-1 sul Pozzomaina. Un polemica arbitrale dall'inizio alla fine del match con il direttore di gara che perdeva sempre più il filo con il passare dei minuti. Fra le tante proteste delle due squadre e gli errori dell'arbitro spicca il motivo per il quale il Pozzomaina ha fatto ricorso. Nasce tutto da un calcio di rigore concesso ai ragazzi di Domenico Giangreco nel secondo tempo per un fallo subito in area da Pastore sul punteggio di 2-1 per il Pianezza, poco dopo l'espulsione per doppio giallo di Antonacci (Pianezza). Il rigore viene calciato e segnato Canutì (eventuale 2-2), ma il direttore di gara non convalida il gol e fischia punizione in area in favore del Pianezza. Grossa incomprensione da parte di tutti con i giocatori del Pozzomaina che erano tornati nella propria metà campo festeggiando in attesa della battuta dal centro del Pianezza. Alla scoperta che l'arbitro aveva fischiato il fallo sono rimasti tutti increduli e la protesta è arrivata quasi due minuti dopo. Il motivo del fischio dell'arbitro è che durante la battuta del rigore, un giocatore del Pozzomaina era entrato in area e da qui il calcio di punizione. Partendo dal presupposto che in area erano entrati giocatori di entrambe le squadre, non si capisce come mai l'arbitro non abbia fatto ripetere il rigore e abbia fischiato il fallo. Si attendono i risultati del ricorso per capire se la partita dovrà essere rigiocata o se verrà confermata la vittoria per 2-1 del Pianezza.

Altre polemiche anche in Rivarolese-Kl Pertusa a causa di un rigore assegnato alla Rivarolese che vince 1-0. Il Beiborg gioca un gran primo tempo contro il Leinì e vince 4-1, mentre il Garino resta batte 2-0 il Valdruento.