Senza arbitro non c'è gioco! Dalla sezione di base alla Serie A, una squadra-famiglia

Nel fine settimana del 10 e 11 settembre si è svolto il Raduno Sezionale della Sezione AIA di Pinerolo. Questo è un momento cruciale per la stagione sportiva, con il nostro gruppo che ha raggiunto i 1300 metri di Bardonecchia, presso il ben conosciuto Villaggio Olimpico. Per la Sezione AIA Pinerolese si è trattato di una prima volta in assoluto.

Il raduno è cominciato, con il ritrovo e la presentazione dei lavori, la mattina di sabato 10 settembre. La prima attività ha riguardato lo svolgimento dei Test atletici: con prove di velocità sui 40 metri e prove di resistenza con lo speciale test SDS. Dopo il lavoro sul campo, pranzo e poi il via alle Riunioni di Settore!

Insieme con l’AE Regionale Omar Giaveno si è svolta una lezione sulla compilazione del referto di gara. Dopodiché, le giovani leve in forza nell’organico di Giovanissimi ed Allievi sono stati accompagnati da Omar e l’AE Regionale Riccardo Gallo Rosso, mentre i promettenti ragazzi in forza negli organici di Juniores e Seconda Categoria hanno avuto modo di confrontarsi con il Presidente Rosano e l’Organo Tecnico Dario Martina. Dopo la cena si sono poi tenuti i colloqui individuali, utili per capire le ambizioni e le aspettative di tutti.

La mattina di domenica è all’insegna della “levataccia”, con una camminata alle 6:30 con percorso dal Villaggio Olimpico fino al Forte di Bramafam. Dopodiché colazione e lezioni: gli Osservatori hanno potuto lavorare con il mentor Walter Giachero e l’Organo Tecnico Mauro Vignolo, mentre gli arbitri hanno visionato episodi arbitrali insieme con Omar e Riccardo. In seguito, via alla riunione plenaria per conoscere tutte le novità regolamentari dell’anno.

Al termine dell’incontro tecnico, tempo degli interventi degli ospiti! Prima Pierluigi Mucciolo, Delegato della Delegazione LND di Pinerolo, dopodiché Fabrizio Malacart, Presidente CRA Piemonte Valle d’Aosta. Dopo pranzo, arriva la classica ora delle Disposizioni Tecniche, evento che tradizionalmente chiude l’incontro.

Questa la cronaca di un Raduno Sezionale svoltosi in una famiglia che non vede l’ora di allargarsi ancora. E se fossi tu il prossimo ad entrarci? Il corso arbitri di calcio ti aspetta! Se vuoi un’esperienza diversa guadagnando qualcosina, approfitta di questa occasione e clicca qui per avere informazioni e dettagli.