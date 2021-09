Garino-Carignano: tris di Mattia Spoto, non basta il gol di Meini

Il Garino vince all'esordio davanti ai propri tifosi contro il Carignano con il risultato di 3-1. Una vittoria meritata per i ragazzi di Misale che hanno dato una sensazione di pericolosità maggiore per tutta la gara. Gli ospiti, infatti, hanno fatto una buona partita, ma in fase offensiva hanno faticato di più ad arrivare al tiro. In generale una buona prestazione da parte di entrambe le difese che recuperavano velocemente da eventuali errori e rallentavano l'avanzata degli attaccanti avversari. La lontananza dal rettangolo verde da più di un anno e la prima volta a undici ha mostrato le conseguenze in...

