Pro Collegno, con Iatanderson Amaro la difesa è un muro

Grande colpo in difesa per la Pro Collegno, che ha deciso di rinforzare il reparto difensivo con un acquisto di livello per la Prima Categoria. È infatti arrivata da poco la firma di Iatanderson Amaro, centrale difensivo classe 1986 grande protagonista della cavalcata nel 2019/2020 del Valdruento di Michele Bonafede, che chiuse il campionato da imbattuto e si guadagnò la Promozione sbaragliando la concorrenza. Il gigante mancino, dopo le pochissime partite passate agli ordini di Rosario Ligato nell'ultimo campionato di Promozione 20/21, ha deciso di rilanciarsi tornando in Prima Categoria, forse per ritrovare quelle sensazioni positive vissute in maglia druentina. Per la Pro Collegno si tratta di un innesto di sicuro valore, che va ad alzare notevolmente il livello del reparto difensivo in vista della prossima stagione.