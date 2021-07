Ticinia, ecco la rosa della stagione 2021/22: innesti mirati e di categoria superiore per provare a stupire

Tempo di presentazioni in casa Ticinia: la società di Robecchetto con Induno è pronta ai nastri di partenza in vista della prossima stagione in Prima Categoria, dove certamente cercherà di dire la sua in un campionato mai scontato o semplice.

Una rosa allestita alla perfezione da Direttore Sportivo Loris Rocchi, mossosi preventivamente per assicurarsi i pezzi pregiati del mercato, cercando le pedine migliori per lo scacchiere del più che confermato tecnico Carlo Belvisi. E le pedine sono arrivate, eccome se sono arrivate: giocatori di categoria superiore, pronti a mettersi in gioco a Robecchetto con Induno.

In merito al prosieguo del rapporto con Belvisi, Loris Rocchi era stato chiaro: «Per l'allenatore non poteva che esserci una conferma, crediamo in lui e nelle sue capacità. Ora avrà modo di poter dimostrare il tutto sul campo».

Un mercato scoppiettante quello della Ticinia, che ha visto, l'arrivo fra i pali di un portiere come Lorenzo Rogora (classe 1998 ma dal bagaglio importante); ma è il reparto avanzato quello dove il Ds Rocchi ha piazzato veri e propri colpacci, mettendo la ciliegina sulla torta: Mattia Gandolfo, Roberto Spadaccino, Antonio Ieriti i tre nomi di punta dell'attacco della squadra, pronti a mettersi a disposizione del tecnico Belvisi. Attenzione poi anche al reparto arretrato, con un arrivo di lusso per la retroguardia della Ticina: c'è Lorenzo Picone, che negli ultimi anni si è sempre destreggiato in Promozione con la maglia dell'Accademia Vittuone.

Non grandi proclami, ma tanta voglia di dimostrare sul campo: la Ticinia ha allestito una rosa di livello, giovane ma altrettanto competitiva...E i playoff sono assolutamente alla portata di mano per Belvisi & Co.

LA ROSA DELLA PRIMA SQUADRA 2021/22



Portieri: Matteo Ferracin Cardani, Lorenzo Rogora.

Difensori: Samuele Cattaneo, Simone Giovanni Donia, Mario Penzavecchia, Lorenzo Picone, Mattia Sardo, Alessandro Talpo.

Centrocampisti: Vincenzo Bracco, Luca Chiodini, Simone Croci, Matteo Limonta, Riccardo Mira, Davide Mombrini, William Toma, Gabriel Valletta, Davide Ventura.

Attaccanti: Stefano Busti, Manuel Demetrio, Mattia Gandolfo, Antonio Ieriti, Roberto Spadaccino.