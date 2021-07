Bacigalupo, in difesa arriva il '96 Giorgio Taverniti

Giorgio Taverniti è un nuovo giocatore del Bacigalupo. Difensore classe 1996, Taverniti è cresciuto nelle giovanili del Pozzomaina, per poi formarsi, negli anni, alla Pro Collegno, tanto da diventare una sorta di sua seconda casa. La sua duttilità e il suo estro saranno armi fondamentali in vista del prossimo anno per i nerazzurri allenati da Giulio Campanile. «Taverniti è un centrale difensivo - spiega l'allenatore nerazzurro -, lo abbiamo preso come centrale, all'occorrenza può essere adattato anche come esterno basso. Gli eravamo dietro da un po' e fortunatamente siamo riusciti a battere la concorrenza del Carrara 90. Per completare l'organico ci serve ancora un centrocampista con doti difensive, un ruba palloni per intenderci, e un altro difensore centrale, in modo tale da avere due scelte per ogni ruolo». L'ex Pro Collegno è il secondo acquisto del Bacigalupo: Taverniti, infatti, si aggiunge a Stefano Lancianese, classe 1996, attaccante ex Rapid Torino.