Chianocco, il terzo rinforzo arriva dall'Eccellenza: Tommaso Trisolino

Si infiamma il mercato in Val di Susa. Tommaso Trisolino, classe 2000 ex calciatore del Rivoli, passa in Prima Categoria, al Chianocco di Natalino Calabrò. Un altro colpo importante, per un ragazzo che ha una buona quantità di esperienza maturata in Eccellenza proprio al Vavassori e a La Pianese.

«Con il percorso universitario che ho intrapreso affrontare l'Eccellenza, in cui ti alleni quattro volte a settimana, diventava impegnativo – dichiara Trisolino – Ho scelto Chianocco per poter fare la stagione da protagonista. Chianocco è sempre stata un'ottima società, trasparente, con la crescita dei giovani al centro dei loro obiettivi. Economicamente ci siamo venuti incontro, trovando un accordo che conveniva ad ambo le parti. L'allenatore Natalino Calabrò è molto competente, il presidente Massimiliano Rossero ha le idee chiare. Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura, non vedo l'ora di scendere in campo ad allenarmi».

L'ultimo pensiero viene dedicato al Rivoli, ormai ex squadra di Trisolino: «Sono molto legato alla città e alla società, vado via a malincuore, ma il progetto era insostenibile. Auguro il meglio ai miei ex compagni». La squadra di Calabrò continua a rinforzarsi in vista della Prima Categoria 2021/22: la strada è giusta e gli Orange possono stupire.