Pro Collegno: appuntamento al 23 agosto, sogno playoff

Iniezione di esperienza, di gioventù, di qualità. La Pro Collegno ieri sera, giovedì 22 luglio, si è radunata alla birreria Cheers per presentarsi e presentare i nuovi acquisti messi a disposizione del tecnico Domenico Amoroso. La prima novità è che dopo l’addio di Capitan taverniti, la fascia va al difensore Omar Bdour con vice capitano Andrea Santangelo. Qualche innesto dall’Under 19 e undici conferme come base sulla quale salutare i nuovi arrivi: Davide Liut, portiere classe 1988 dal KL Pertusa, un tris dal Sanmauro che comprende Enrico Minelli (1991), Simone Schiraldi (1988) e Luigi Pellecchia (1993). A questi si devono aggiungere i 1999 Federico Catalano dal Lascaris (nonostante quest’anno fosse in prestito all’STS) e Lorenzo Napolitano dal Cit Turin, oltre al 1998 Gianmarco Zanella in prestito dal Borgaro, quest’anno all’Union BB Vallesusa. Assente giustificato alla prima serata ufficiale rossoblù, l’acquisto da copertina della società collegnese: il difensore Ignacio Amaro Iatanderson. Classe 1986, reduce da due stagioni consecutive al Valdruento. Scheda da seguire e appuntamento al 23 agosto quando i rossoblù cominceranno la preparazione in vista del primo impegno ufficiale, ovvero la Coppa di Prima Categoria che comincerà il 5 settembre.

Per la preparazione lo staff, composto anche da Roberto Ruzza, Mario Trevisani, Riccardo Maifredi e Riccardo Cataneo, ha contatta anche qualche pezzo pregiato dell’Under 19 che nell’arco della stagione sarà impiegato visto che una rosa di 21/22 giocatori lascia spazio a convocazioni dalla cantera.

Libera tutti e appuntamento a fine agosto quando partirà l’operazione assalto alla parte alta della classifica, con il sogno del cassetto del raggiungimento dei playoff a coronare un percorso in ascesa interrotto per cause di forza maggiore nelle ultime due stagioni.