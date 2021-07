Chianocco, ritocco per l'attacco di Calabrò: ecco Giuseppe Scordato

Le grandi mosse di mercato in Valsusa non sono per niente finite. In quel di Chianocco gli Orange del presidente Massimiliano Rossero continuano a lavorare per migliorare la formazione 2021/22 guidata da Natalino Calabrò. L'ultimo arrivato è un attaccante e corrisponde all'identikit di Giuseppe Scordato.

Scordato arriva dal Lensa Gold, formazione con cui ha giocato le sue ultime stagioni, partendo dal settore giovanile: l'esordio tra i grandi è infatti arrivato con la maglia oronero. Adesso l'avventura al Chianocco per confermarsi in Prima Categoria come potenziale crack: l'ultima fatica del Ds Irmo Tonda scalpita.