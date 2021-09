Gassino SR-La Chivasso: i nuovi arrivati Genzano e Emanuel firmano lo spettacolare poker rossoblù

È già Genzano show a Gassino. L’eterno bomber classe 1982, al ritorno in maglia rossoblù, firma subito una tripletta che stende il La Chivasso nella gara inaugurale di Coppa. Il 4-0 finale (dell’altro nuovo acquisto Mattia Emanuel il gol che manca all’appello) certifica un aspetto già facilmente intuibile, ovvero quanto la societá rossoblù abbia operato in maniera oculata sul mercato, andando ad aggiungere due elementi di sicuro valore ad una rosa già più che attrezzata, che si candida come una delle favorite alla vittoria del campionato.

Genzano spezza l’equilibrio. Moduli sostanzialmente speculari per le due squadre, con Filograno e Lami che scelgono entrambi il 4-3-3 come schieramento iniziale. Subito titolare Genzano per il Gassino; la sua presenza non stravolge tatticamente i padroni di casa, agevolati dal lavoro di sacrificio che Gazzera svolge sulla fascia sinistra. Per contrastare la fisicità del bomber classe ‘98, Lami sceglie la stazza del giovane Botto (‘00), sin da subito concentrato ed attento. A partire forte sono gli ospiti, che impensieriscono su calcio piazzato (ben quattro gli angoli nei primi dieci minuti) la retroguardia del Gassino, salvata in un paio di occasioni dai pronti riflessi di Ignazzi. La manovra rossoblù fatica a svilupparsi in maniera fluida nei primi scampoli di gara: ad accendere un barlume di luce è Colucci, cercato spesso e volentieri con lanci lunghi da Battistello. Al contrario gli ospiti, telecomandati da Rubino in cabina di regia, fanno girare bene la palla, evitando il pressing alto di Zucco e Genzano, ma senza però trovare sbocchi davanti, anche a causa dell’attenzione di Perazzolo e Battistello. Le classiche fatiche del primo impegno stagionale si fanno sentire, tant’è che dopo la prima mezz’ora di gioco, le uniche potenziali occasioni da registrare sono un paio di discese sulla destra di Botto, leggermente impreciso però nell’ultimo passaggio. Come spesso accade in partite così equilibrate però, al primo errore si rischia di andare sotto, ed è esattamente ciò che succede al 34’. Da una lettura sbagliata di Antonacci in uscita dal basso, la palla arriva a Emanuel all’altezza del vertice sinistro dell’area di rigore, pallone scodellato sul secondo palo che trova Zucco, il quale appoggia in area piccola a Genzano, che torna al gol in maglia rossoblù dopo più di dieci anni dall'ultima volta. Lami reagisce al vantaggio del Gassino invertendo gli esterni d’attacco: Mazza passa a destra e Borghi si sposta sulla sinistra, per provare a togliere punti di riferimento alla retroguardia rossoblù, ma il primo tempo termina con il risultato di 1-0 per i padroni di casa.

Tracollo biancorosso. Lami nell’intervallo prova a resettare i suoi, autori tutto sommato di una buona prova, ma non passano neanche due minuti dall’inizio della ripresa che il Gassino raddoppia. È ancora l’asse Zucco-Genzano a fare la differenza: assist su punizione della mezzala e stacco di testa vincente sul secondo palo dell’intramontabile bomber, che firma così la sua doppietta personale. Il gol preso a freddo taglia completamente le gambe alla formazione ospite, che sembra incapace di reagire e anzi dopo dieci minuti capitola. Al 12’ Emanuel vola via sulla destra dimenticato da Sagliocca, entra in area e fulmina Salvato con un sinistro rasoterra imprendibile. La contesa sostanzialmente termina qui: la girandola di cambi attuata da Lami, nonostante qualche segnale positivo da parte di Petrone e Bruno, non porta risultati degni di nota. Gli ospiti si spengono definitivamente con il passare dei minuti e al 36’ subiscono addirittura il poker, servito nuovamente dalla premiata ditta Zucco-Genzano: bel filtrante di Zucco per il bomber classe ‘82, che trova la tripletta poco prima di abbandonare il terreno di gioco tra gli applausi. Il gruppo di Filograno può così gestire tranquillamente il finale di partita, regalandosi un esordio convincente e che non può che far pensare in grande in vista della prima giornata di campionato.

IL TABELLINO

GASSINO SR-LA CHIVASSO 4-0

RETI: 34' Genzano (G), 2' st Genzano (G), 12' st Emanuel (G), 36' st Genzano (G).

GASSINO SR (4-3-3): Ignazzi 6.5, Cocozza 6.5, Dall'Omo 6, Delli Santi 6 (14' st Rosso 6), Perazzolo 7, Battistello A. 7, Colucci 6.5 (14' st Sinigaglia 6), Zucco 9 (38' st Castellucci sv), Gazzera 6 (27' st Bipedi 6), Genzano 9 (38' st Piconeri sv), Emanuel 7.5. A disp. Follini, Calzametre, Bullaro, Gagliardi. All. Filograno 7.5.

LA CHIVASSO (4-3-3): Salvato 6, Antonacci F. 5, Sagliocca 5, Grandi 5, Rubino 6.5 (31' st Strenuo sv), Botto 6.5 (33' st Lo Schirico sv), Mazza 5.5, Nicita 5, Borghi 6, Borgese L. 5.5 (3' st Petrone 6.5), Poleo 5 (15' st Bruno 6). A disp. De Paoli, Saber, Calfa, Zaki, Zollo. All. Lami 5.

ARBITRO: Scapino di Ivrea 6.

AMMONITI: 43' Delli Santi (G), 1' st Sagliocca[92] (L), 18' st Perazzolo (G), 40' st Bruno (L).

LE PAGELLE



GASSINO SR

Ignazzi 6.5 Subito chiamato in causa dai ripetuti calci piazzati degli ospiti nei primissimi minuti di gara, risponde presente con un paio di interventi salvifici.

Cocozza 6.5 Difficile andargli via in velocità, tiene la posizione senza commettere sbavature e vincendo il duello con Mazza.

Dall’Omo 6 Qualche leggera imprecisione in fase di disimpegno la commette, ma tutto sommato anche lui a livello difensivo regge l'urto senza macchie particolarmente gravi.

Delli Santi 6 Gara ordinata in un ruolo, quello di regista, non propriamente suo. Prende un giallo per proteste francamente evitabile.

14’ st Rosso 6 Filograno si affida alla sua esperienza per gestire al meglio il pallone nell’ultima mezz’ora, sapendo che la sua presenza significa rischiare poco o nulla in fase di impostazione.

Perazzolo 7 Guida la difesa rossoblù col solito piglio e la solita attenzione, lasciando praticamente le briciole agli attaccanti biancorossi.

Battistello 7 Insieme a capitan Perazzolo forma una coppia molto affiatata e soprattutto complementare in campo. Si fa notare anche con lanci lunghi precisi dalle retrovie per innescare le folate di Colucci.

Colucci 6.5 Fino al gol di Genzano è l’unico a far intravedere giocate di classe e tentativi di uno contro uno. Con un guizzo dei suoi si guadagna il fallo da cui nasce il 2-0 che indirizza la gara.

14’ st Sinigaglia 6 Filograno gli fa accumulare esperienza (è un classe 2004). Gli potrà sicuramente servire se verrà chiamato in causa in campionato.

Zucco 9 Il fiato è quello di sempre. Nonostante sia la prima gara stagionale, dimostra già una condizione invidiabile. In aggiunta all’inesauribile fonte di energia, serve a Genzano ben tre assist al bacio. (38’ st Castellucci sv)

Gazzera 6 Costretto a traslocare sulla sinistra per lasciare posto a Genzano al centro dell’attacco, si spende in un lavoro di sacrificio ingaggiando un duello tutto fisico con Botto.

27’ st Bipedi 6 Tiene alta la squadra, permettendo ai compagni di respirare nei pochi momenti in cui il La Chivasso prova a riaprirla.

Genzano 9 Parte come meglio non si può la seconda avventura del veterano in maglia rossoblù (a più di dieci anni di distanza dall'ultima volta): prima partita e subito tripletta sfoderando molto del suo repertorio: gol di testa, gol al volo e gol con rasoterra chirurgico. L’highlander ha ancora tante cartucce da sparare. (38’ st Piconeri sv)

Emanuel 7.5 Il centrocampista ex Mappanese viene buttato subito nella mischia da Filograno, la cui scelta si rivela vincente: parte dai suoi piedi la palla che Zucco appoggia a Genzano per l’1-0, e porta la sua splendida firma il 3-0 che chiude la gara. Nel finale centra anche un palo con un bel pallonetto.

All. Filograno 7.5 Primo impegno stagionale portato a casa con relativa facilità, agevolata da una condizione già ottima di molto dei suoi giocatori. Poi con un Genzano così, diventa tutto più facile.

LA CHIVASSO

Salvato 6 Valuta male la traiettoria sul secondo gol del Gassino, ma si riscatta poco dopo con una bella parata su punizione di Genzano.

Antonacci 5 L’ultimo quarto d’ora di primo tempo macchia una prestazione sin lì discreta: serve a Rubino un pallone sanguinosissimo che viene intercettato da Zucco e da cui nasce il vantaggio del Gassino.

Sagliocca 5 Fatica oltremodo a contenere l’esuberanza tecnica di Colucci, che più di una volta gli sguscia via.

Grandi 5 Quando contro hai un Genzano in stato di grazia, diventa difficile opporre una resistenza degna di questo nome.

Rubino 6.5 Lucido e preciso in cabina di regia, il classe ‘95 prende in mano i biancorossi ed è il faro del centrocampo di Lami. (31’ st Strenuo sv)

Botto 6.5 Bella la sfida senza esclusione di colpi con Gazzera. Nel primo tempo si rende protagonista di un paio di discese pericolose, ma gli manca un pizzico di precisione in fase di rifinitura.

Mazza 5.5 Ci prova anche lui da calcio piazzato, senza molto successo. Per il resto della gara finisce per eclissarsi sulla fascia senza entrare nel vivo del gioco.

Nicita 5 Viene completamente travolto dalla superiorità atletica dei suoi colleghi del Gassino, che vanno semplicemente ad un ritmo troppo superiore al suo.

Borghi 6 Impegna Ignazzi con un sinistro velenoso che il portiere rossoblù respinge in angolo. Rimane l’unica vera occasione da gol creata dal La Chivasso nel primo tempo.

Borgese 5.5 Qualche combinazione palla a terra e poco più: certamente non abbastanza per creare grattacapi a Perazzolo e Battistello.

3’ st Petrone 6.5 É uno dei pochi a non mollare anche a risultato ormai scritto. Porta vivacità all’attacco del La Chivasso, ma purtroppo non basta a riaprire il match.

Poleo 5 Il neo acquisto biancorosso non trova il modo di entrare nel match, finendo per essere travolto dal vortice creato dal centrocampo dei padroni di casa.

15’ st Bruno 6 Anche lui se non altro fa qualcosa per farsi notare, risultando uno dei pochissimi ad andare alla conclusione.

All. Lami 5 Primo tempo discreto, ripresa totalmente da dimenticare. Certo, i suoi prendono i primi due gol nel momento peggiore, ma ciò che preoccupa è la mancata reazione.