CNH Industrial-Montanaro: Morisi & Co. espugnano Settimo, esordio amaro in Prima Categoria per la formazione di Gastaldo

Primo giorno di scuola in Prima Categoria e il CNH Industrial si prende un 4! Con due gol per tempo, infatti, l'esperto e solido Montanaro rifila ai ragazzi di Settimo una lezione che bisognerà apprendere in fretta se si vuole affrontare un Campionato tranquillo. A dire il vero, non tutto è da buttare nella formazione di Gastaldo: la squadra ha già un impianto chiaro di gioco, c'è da migliorare sul piano della tenuta atletica, dell'attenzione e anche sul piano mentale. Non si può perdere un giocatore per espulsione nel corso dell'intervallo, sotto di due gol, precludendosi ogni possibilità di rimonta...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con