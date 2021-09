Gassino-San Maurizio Canavese: una conclusione sporca di Gagliardi in avvio di gara regala tre punti preziosi ai padroni di casa

Sono tre punti decisamente preziosi quelli ottenuto quest'oggi dal Gassino in casa contro il San Maurizio nella seconda giornata del girone C di prima categoria. I padroni di casa, dopo aver sconfitto a domicilio il Cafasse Balengiero per 1-0, liquidano con lo stesso risultato anche il San Maurizio, confermandosi così in vetta al girone, insieme a Montanaro, Colleretto e Vallorco. Il tecnico Filograno opta per un 4-4-1-1, per avere densità in mezzo al campo senza rinunciare alla spinta sugli esterni: tra i pali c'è Ignazzi, Calzametre terzino destro, Dall'Omo terzino sinistro, capitan Perazzolo e Battistello difensori centrali; la diga in...

