Orbassano-Barracuda: Romano e Montanari regalano la prima gioia stagionale a Boggian

Il risultato finale ad Orbassano è tondo e perentorio: 3-0 per i ragazzi di Boggian, che riscattano l'esordio negativo contro il San Bernardo con una prova più che positiva, raggiungendo in classifica un Barracuda mai fuori dalla partita, ma poco concreto, oltre che fermato dagli undici metri dalla prodezza di Sandrini. È la giornata dell'Orbassano, e in particolare del suo centrocampo guidato da uno splendido Montanari, che indirizza la gara segnando il rigore del vantaggio e fornendo due assist vincenti a Romano, micidiale davanti a D'Amico. Tutti i tredici giocatori utilizzati da Boggian forniscono comunque una prestazione di livello, riuscendo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con